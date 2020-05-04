好狂！投資「飯店」好划算，晶華酒店即日起至7月31日推出「謝師獎學金」專案，同學們可以先行訂席並預繳訂金，晶華將依照訂金的總額直接加碼三成現金作為謝師餐費抵用金，預付10,000就變為13,000、預付50,000就變為65,000，預付100,000就有130,000，回饋金額以此類推、沒有上限。

晶華表示，同學們可以選擇澎湃的中式桌菜、豐美的西式餐點、或是庭園烤肉派對，每人650元起，就可以透過五星級的美饌佳餚以及豐厚的加碼獎學金與同窗話別、感謝浩瀚師恩。

針對此次領先業界、首推強打的「謝師獎學金」專案，台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示：「現在是非常時期，晶華希望設計『非常優惠』來服務消費者，謝師獎學金是以銀行發放利息的概念來進行，消費者支付給我們的訂金，只要是在7月31日前使用，都可以立即增值30％，我們把利益直接回饋給學生，如果同學願意全額付訂，則可享有類似消費全額7折的最大優惠。」

同時間，晶華酒店也將善盡企業責任，自動將席宴的場地加大、座位距離加寬，以求提供更安心的用餐環境，酒店常設的「食安實驗室」也會嚴格為食材以及烹調過程把關，為即將畢業的老師與同學們，打造衛生安全無虞的謝師派對。

可以使用「謝師獎學金」專案的場地包括晶華酒店最負盛名的兩家自助餐—栢麗廳及信義誠品泰市場、晶華酒店宴會廳以及由晶華酒店營運、位於五股交流道旁的台北園外園，晶華酒店宴會廳場地多元，1至55桌都可以彈性運用安排，三樓大宴會廳挑高氣派、一樓晶華會高雅私謐，各有擅長、任君選擇。

台北園外園則坐擁千坪綠地，主推的戶外庭園烤肉派對更是雙北獨一無二的首選

，以下表格為各場地所推出的謝師宴專案，優惠內容一項都不少，晶華還會依照付訂金額、依約致贈三成獎學金。

(中時 )