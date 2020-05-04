為助推台企復工復產，2020浙江省台資企業創業創新推進會暨台企高品質復工復產座談交流會日前在浙江餘姚市舉行，會上發布針對貫徹浙江省「惠台26條措施」實施指南，介紹5家在浙台企的應對疫情、復工復產經驗做法，並透過說明大陸中央和浙江省的惠台政策措施等，進一步增強台商台企紮根浙江發展的信心。

該會議中指出，實際有不少台企因為看到趨勢、行動快且身段柔軟，及時調整市場佈局和產品結構，表現出更強的抗風險能力，在疫情期間反而獲得逆勢增長。例如寧波安拓實業公司在外貿訂單下滑甚至取消情況下，抓住「一帶一路」與新基建機遇，與大陸三一重工等企業合作，轉向生產內銷建築機械配件，今年第2季產值有望成長50％以上。

此外，浙江三榮塑膠公司原來主營化妝品和食品包材等產品，也根據市場需求在年初轉型生產消毒液包裝等產品，預計今年訂單超過去年。

而參加會議的浙江省副省長朱從玖表示，浙江應對疫情影響和困難的邏輯思路是「信心＋政策＋特別措施」，從政府到企業都要堅定信心，並指出相關政策支持力道會進一步加大，「特別措施」表示的是省內每一項重點工作都將成立工作專班。

(旺報 )