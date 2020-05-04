Visa今日宣佈將推出手機感應收款解決方案(Tap to phone payment solution)，加速台灣接受感應支付普及。感應支付在台灣市場已非常盛行，就線下實體商店交易，Visa已有超過7成的交易筆數是使用感應式支付。

手機感應收款服務可讓小型和微型商家輕鬆使用智慧型手機接受付款，商家只要於智慧型手機上下載並啟用收單行指定相應的手機感應收款應用程式，消費者就可以使用卡片感應商家手機進行支付，並無需任何額外的硬體設備。這意味著全台數百萬賣家將能使用新一代的行動裝置接受感應式支付。

Visa台灣區總經理趙麗芳表示：「透過手機感應收款解決方案，Visa正致力讓更多人加入成為數位經濟生態系的一員，我們看見感應式支付在台灣有著爆炸性的成長，在過去一年從55％增加至70％，手機感應收款解決方案將讓小型商戶更有優勢，提供例如支付便利性､信賴度､消弭現金處理成本等，原本多半為大型商家能享有的益處，作為小型商戶邁向數位轉型的重要進程。」

手機感應收款方案適用於外送服務、桌邊點餐、展場專櫃及小型和微型商家，如街邊小吃攤、服飾店、個人自營商、專業服務以及面對面銷售等。這項方案也可讓消費者受益，只需將感應卡片、智慧型手機錢包，或具備感應付款功能的智慧型手錶靠近賣家已啟用手機感應支付解決方案的智慧型手機，即可在幾秒鐘內完成付款。

(中時 )