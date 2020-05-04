車禍意外現場一片狼藉。（翻攝照片）

台84線東西向快速道路今天凌晨發生一起死亡車禍，張姓男子駕駛轎車因不明原因自撞護欄，他下車想查看狀況，卻被後方駛來的油罐車撞擊，身首異處當場死亡，另輛砂石車則撞上張男轎車，現場一片狼籍，警消單向封路處理，經過4個多小時才通車，肇事原因有待調查。

警方初步調查，凌晨2點57分，56歲張姓男子開車行駛台84線，由北門往學甲約在3.6公里處，不明原因自撞護欄，車子停在外側車道與路肩之間，張男下車準備求援，後方由52歲張姓司機駕駛的油罐車不慎撞上，轎車駕駛張男頭頸因撞擊力道過大當場斷裂，屍體倒在內側車道，另台由54歲劉姓司機駕駛的砂石車也因閃避不及撞上轎車。

車禍現場一片狼籍，轎車翻覆車身凹陷嚴重，零件散落一地。油罐車還一度出現漏油情況，所幸警消馳援協助防堵並，未釀成更大災禍，警方也緊急封閉台84線北門至學甲間東向車道，包括學甲警分局、北門、學甲、下營消防分隊警消人員趕往處理、戒護，經過4個多小時，約清晨7點半全線恢復通行。

(中時 )