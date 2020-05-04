全球網路安全解決方案領導廠商Check Point Software Technologies Ltd.今日宣佈Quantum安全閘道全系列產品正式上市。這套解決方案能為涵蓋各地分公司及總部資料中心的各種企業IT環境提供前所未有的保護、可擴展性、易於部署性和控制能力。

新冠肺炎疫情迫使企業以史無前例的速度擴展對遠端連線和居家辦公的支援。Check Point最新研究顯示，全球71%企業IT和安全專業人員認為自疫情爆發以來，企圖利用居家辦公的犯罪者人數劇增，安全威脅和網路攻擊數量也隨之增加；95%的受訪者表示，疫情蔓延將帶來更多資安挑戰，各企業均加強關注以下三大網路和安全需求：保護企業免遭複雜的零時差網路攻擊．可按任何類型的網路進行防護擴展或變更．採用統一解決方案以提高營運效率並實施自動防護措施

Check Point全新Quantum安全閘道系列提供領先業界的進階安全防護組合，相較於其他高階競品，效能提升超過兩倍但耗能降低一半。目前所有Quantum安全閘道系列產品均具備Check Point屢獲殊榮的SandBlast零時差攻擊防護技術，提供60多項針對威脅防禦的即購即用式安全服務。根據NSS實驗室最新的違反預防系統（BPS）小組測試，阻擋電子郵件與網頁惡意軟體防護率、漏洞利用攔截率和感染後捕獲率達100%。而其極速SSL加密流量管控功能，也可最大限度地提升安全性。

Quantum安全閘道系列採用最新型號的CPU，能隨時進行超大規模擴展，將威脅防禦效能提高到1.5 Tera-bps，並且能透過多個擴充插槽實現模組化和簡易的客製化。除此之外，Quantum安全閘道系列完全搭載企業固態硬碟，加上冗餘電源和熄燈管理（Lights-out Management），以確保產品的最佳可靠和可用性。

(工商 )