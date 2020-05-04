Amazon Web Services (AWS) 宣布推出台灣首場線上黑客松──Hack for Good，鼓勵開發者透過最新科技開發創新的技術方案以因應現今全球疫情。Hack for Good是 AWS 2020 年度黑客松活動，今年以線上形式舉辦。全國大專院校學生、獨立開發者、新創團隊，只要對於活用開放資料開發創新服務有興趣者，皆可報名參加。參賽者只需提交一段簡短的影片及文字敘述，展示其想法和解決方案。本次黑客松圍繞6大主題，分別為遠距溝通、醫療科技、物流電商、居家娛樂、企業數位化及生產自動化。

在提交方案期間，AWS 將提供一系列技術資源幫助和支持參賽者。 AWS 架構師團隊以及 AWS Hero 將舉辦線上對談，並組成技術導師群提供參賽者架構諮詢時間，共同探討如何從 0 到 1 打造 MVP 的實戰經驗。所有參賽隊伍在報名成功後，將收到AWS 架構師或技術培訓團隊聯絡資訊，可自主發起架構設計諮詢需求。AWS亦將提供給前30名報名隊伍統一時間點開放4小時的限時開發環境。

數閒AWS Partner Network (APN) 合作夥伴也會一同加入並支持此次線上黑客松活動，所有參與者將能受益於APN合作夥伴所開放的數據、開發工具和對黑客松解決方案的技術支援。

AWS 香港暨台灣總經理王定愷表示，AWS竭力為機構和客戶提供支援，幫助他們渡過現今所面臨的挑戰。我們也力求賦能社會各界力量，以尋找應對這場疫情的各類解決方案。此次將一年一度的AWS台灣黑客松轉移至線上舉辦，希望在保護參賽者們健康與安全的同時，也讓他們能夠不受地點限制，藉由雲端科技不斷創新。我們期待與APN合作夥伴們及AWS本地社群一起，整合亞馬遜AWS聯合創新中心的資源，協助這些建構者將他們的創意轉化為有助社會長遠發展的解決方案。

(工商 )