政務委員唐鳳幾乎無所不在，網路各大平台上都可以看見他的蹤跡，經常親自回覆，讓網友又驚又喜。前外交官劉仕傑日前到平溪大華車站對面喝咖啡，發現網路訊號微弱，突然想起唐鳳曾說過的「寬頻人權」，在臉書「呼叫唐鳳」，沒想到竟釣出本尊，讓他驚呼「永遠不要低估唐鳳的威力」！

劉仕傑表示，和家人到平溪喝咖啡，距離軌道大概不到10公尺，打算發IG時發現收不到網路訊號，不但沒有4G，連3G也是微弱到不行，後來離開咖啡店，總算有訊號，就在個人臉書呼叫唐鳳。

有人說，手機沒有訊號找唐鳳幹嘛？應該找系統業者。對此，劉仕傑透露，「其實這裡有一個隱藏版故事」，唐鳳上博恩夜夜秀時曾提到，就算在玉山北峰接近4000公尺的地方，還是可以10M（megabits per second）、用4G還是499吃到飽、還是可以開直播，且說不定比較快，因為比較少人。

唐鳳用這個例子闡述「寬頻人權」，劉仕傑印象中，唐鳳也曾和外賓講過這個例子，認為寬頻人權是台灣重要的soft power（軟實力），所以在咖啡店發現沒有訊號時，馬上想起這個例子，心想「大家都說唐鳳很神，我也知道她真的很神，不然來呼叫她一下？」

劉仕傑坦言，雖然當時覺得有點開玩笑，但其實是一個嚴肅的話題，雖然在火車站門口，還是小站，但好歹也是觀光景點，海拔也不高，沒想到「結果唐鳳在十分鐘後私訊回覆我！」讓他相當驚訝，「當下我膝蓋簡直要軟下來（請收下），同時也覺得，這真的是太神奇了。這可是傳說中的唐鳳！」

前外交官劉仕傑，成功呼叫唐鳳。（圖／摘自劉仕傑臉書）

(中時電子報)