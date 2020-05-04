北市林森北路錢櫃KTV4月26日發生火災，造成多人死傷，台北市長柯文哲因事發第一時間人在屏東跑行程，遭藍綠議員批評。對此，民進黨桃園市議員王浩宇連發好幾篇貼文痛批柯文哲，引來民眾黨不滿。民眾黨發言人楊寶楨反問，八德製香原料倉庫火災反問，桃園市長鄭文燦有無前往現場監督？兩人隔空交戰。對此，有網友問及，王浩宇會不會是民進黨有史以來最佳豬隊友，引來網友議論。

楊寶楨日前在臉書痛批王浩宇，她說沒想到王浩宇在臉書PO出市長在枋寮的照片，試圖帶風向，「可是王議員啊，今天凌晨1時位在你的選區，中壢火車站前廢棄大樓起火燃燒，此外，八德有製香原料倉庫也起大火，請問你關心了嗎？甚至八德是桃園市長鄭文燦的故鄉，他的臉書上也不見半句關心，請問他人有到火災現場嗎？請問你監督了嗎？」楊說希望大家別在這樣的火災憾事上進行政治操作。

王浩宇則回擊，並稱台灣各地每天都會發生各種A2、A3類的火災，只要沒有造成重大傷亡或是引發嚴重環保問題，市長通常不用到場，交給消防局長指揮就好，而錢櫃林森店屬於非常重大的公共安全意外，「這種造成多人死傷的火警，市長本來就該到場去整合各局處，這是首長的工作責任。拜託不要牽拖週日一早就起來參加防疫指揮會議的鄭文燦，他好幾年沒放假了。」

對此，網友morris在PTT發文指出，將公安事故被描述的好像桃園文化的一部分，還訂出火災市長必須在現場的奇怪標準，結果火都燒回同黨身上。該網友問及，王浩宇是不是民進黨有史以來最佳豬隊友？

網友則紛紛不以為然表示「應該不會 反正本來就隨時可以放棄的」、「只要不要太過分~這種咖對民進黨來說是需要」、「要潑髒水又不能傷到中心人物~這種人最適合」、「他是那種可以被犧牲的腳色~對民進黨來說要切割很容易」、「不會 王浩宇很多人綠粉挺」、「那要看鄭文燦的程度到哪裏 程度夠的話 不可能為了一點小事情就心煩意亂」、「不會 民進黨很喜歡這個隊友」。

(中時電子報)