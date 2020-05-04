高雄市黃姓婦人幫助老公自殺遭檢警訊問，過程中她另坦承在2013年在藥酒中加入毒藥殺死智能障礙的30歲女兒，詐領保險255萬元後花光；一審經自首減刑後將她依殺人罪判刑11年半，二審考量她也曾因精神疾患就醫改判刑9年，案經上訴，最高法院駁回確定。

判決指出，62歲黃女在2013年8月2日晚上先將滅鼠藥混入藥酒裝進寶特瓶內，騎乘機車搭載女兒王姓女子外出，到橋旁便道時她拿出藥酒騙王女飲用死亡，她製造性侵殺人案件的假象，刻意將王的上衣掀至胸部上方處後，隨即騎車離家，路人發現屍體後報案。

隔年黃女向保險公司詐領255萬2027元的理賠金，2016年11月27日，她老公王姓男子因長年患有疾病而漸不適於工作，且身故保險金也花用殆盡，黃女於是協助王男自殺（加工自殺罪判刑3年2月確定），並將現場布置成係被臨時工殺害之情狀，企圖獲取保險金。

檢警偵辦過程中，黃婦主動向檢察官自首殺害女兒，檢方依殺人等罪將她起訴；殺人罪部分，橋頭地方法院將她判刑11年6月，她提上訴辯稱情可憫恕求輕判，高雄高分院考量她曾因精神疾患就醫且長期照顧智能障礙的女兒30多年，判刑9年，最高法院駁回上訴定讞。

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(中時 )