爭取參加環太軍演 嚴德發：美方還沒答覆 11:172020/05/04 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長嚴德發與國安局長邱國正今在立院同台備詢。呂昭隆翻攝。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有關台灣能否有機會參加今年的環太平洋演習，國防部長嚴德發表示，目前還在爭取，美方還沒答覆，此外，美軍今年是否實施，也待了解。 民進黨立委王定宇上午質詢指出，兩年舉行一次的環太演習，今年預訂在8月17日到8月31日舉行，他看到的資訊是規模縮小，只限海上，亞太國家中，目前只有台灣與北韓沒有參加過，希望國防部積極爭取參加。嚴德發作上述表示。 (中時 ) #參加 #今年 #演習 #美方 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸關係如何變化？穿越歷史看清未來 08:042020/04/30 時事 北市府擴大管制兵推 柯文哲：要應付「大傳染」 13:062020/04/30 政治 咖啡蟲蟲危機！農委會祭新招 15:112020/04/30 生活 遼寧艦繞台 警告美台莫踩紅線 04:102020/05/01 焦點新聞 獨／霍建華提議「今年母親節分開過」！林心如揭老公貼心考量 03:242020/05/01 娛樂 越南防疫成績勝過台灣 蔡正元：台灣幹嘛送口罩給越南？ 11:562020/05/02 政治 法國神父在台灣的故事 劉一峰：台灣這一輩子 17:082020/05/02 生活 歐美消費停滯 台灣4月PMI恐難安好 04:102020/05/03 財經要聞 高市防疫實兵演習 韓國瑜：未雨綢繆的準備 13:592020/05/03 政治 美方呼籲讓臺灣參與WHA 外交部：持續爭取到最後 16:212020/05/03 政治 政治熱門新聞 金正恩秋後算帳！李正皓曝駭人下場 北韓政壇恐大規模血洗 - 政治 金正恩是假的！？網發現怪點：牆面透玄機 - 政治 中選會選邊站挺罷韓！王淺秋一句話怒轟：笑話 - 政治 金正恩是本尊！李正皓曝家族最大特徵 - 政治 罷韓倒數 網：煮熟的鴨子要飛了？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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