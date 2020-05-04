有關台灣能否有機會參加今年的環太平洋演習，國防部長嚴德發表示，目前還在爭取，美方還沒答覆，此外，美軍今年是否實施，也待了解。

民進黨立委王定宇上午質詢指出，兩年舉行一次的環太演習，今年預訂在8月17日到8月31日舉行，他看到的資訊是規模縮小，只限海上，亞太國家中，目前只有台灣與北韓沒有參加過，希望國防部積極爭取參加。嚴德發作上述表示。

(中時 )