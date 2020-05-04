上市櫃股東會旺季即將登場，但立委吳秉叡指出，現行4大股東會委託書徵求通路掌握9成以上市場，有心人士可透過預先綁約壟斷徵求通路，使其他具徵求資格股東幾乎被通路排除，形成不公平現象，亦讓有心者能以極輕成本操控極大利益，使公司治理出現漏洞。

對此，金管會主委顧立雄表示，將進一步了解股東會徵求通路商的市占率概況，以釐清是否有涉及違反公平法相關規定情況。同時，亦將請負責相關股務辦理的集保結算所，針對委託書徵求事務事項加強辦理查核，包括禁止價購、相關機構內控等。

吳秉叡今（4）日在財委會質詢時指出，現行金管會核准3家股東會事務公司可徵求委託書，合計市占率高達80％。雖然其他銀行及證券公司亦可徵求，但剩餘的20％中元大證占了10％，其他公司則承作甚少，合計4大通路掌握90％以上的委託書徵求市場。

吳秉叡指出，雖然相關規定禁止以價購取得委託書，但實務上出現預先以契約綁定上述委託書徵求通路，限定不得接受他人委任徵求，使其他具徵求資格的股東無法藉此參與董監事選舉，造成不公平現象。

同時，公司董監事轉讓持股未達半數便不會當然解任，吳秉叡指出，別有用心者可透過綁訂委託書通路入股公司，當選董監事掌握公司經營權，再利用公司持有現金、並以剩餘持股質押借款取得資金，如法炮製「一家吃一家」，以極輕的成本操控極大的利益。

顧立雄對此表示，具經營權的董監事本身若要避免遭市場禿鷹狙擊，自身持股最好要夠高，持股不足者容易因此被狙擊。另外，對於徵求人資格及代理表決人的限制均已加以規範，目前相關規範已比美國、日本等其他國家嚴格。

顧立雄指出，董監事作為仍要注意忠實義務及善良管理人注意義務，而於前段通路市占率達何等程度、會出現通路被壟斷問題，相關問題是否涉及違反公平法相關規定，均須要進一步了解釐清。

顧立雄表示，目前相關股務辦理資訊是由集保結算所審核、轉報金管會備查，將責成集保加強辦理委託書徵求事務查核，包括禁止價購、相關機構的內控等。由於時序已步入股東會旺季，吳秉叡要求了解目前是否已有徵求通路遭同一集團綁定的「現在進行式」狀況。

(時報資訊)