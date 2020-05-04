五一連假剛結束，有觀光學者呼籲政府，台灣病毒量很低，如果加強邊境管制，將病毒阻絕於境外，並對國內鬆綁，活絡國內經濟或觀光產業，一天就能帶動至少20億元產值，政府紓困將迎刃而解。

政府為了管制五一連假人潮，在1968App增加200多處熱點警示，不過，像是抹茶山、武嶺等景區仍湧入人潮，顯見一連3個多月的防疫，大家都悶壞了。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，最後一個本土案例出現在4月12日，至今已過21天，磐石艦從4月18日隔離至今也有15天，加上4月清明連假150萬人出遊未衍生案例，顯示台灣病毒量很低。

黃正聰說，沒有收入就無法支付薪資，行政院為了防疫，編列1000億元用於薪資補助，估算約200萬名員工可紓困，包含自營業者及受雇員工，其中有80萬人為受雇員工，涵蓋觀光相關行業及休閒餐飲業，各約40萬人；國旅產值一年約4000億元，每月約300億餘元，代表休閒餐飲也有約300億元產值，合計一個月約600億元產值，平均一天約20億元。

黃正聰認為，國際疫情未結束，台灣不可能絕對安全，強求規零的成本很高；病毒威脅恐持續1至2年，應從容以對，保存抗疫能量，建議對國內鬆綁，社區防治改為個人生活指引，並加強邊境管制，阻絕於境外。

黃正聰說，遲不開封，80萬人的生計受影響，政府紓困每月至少300億元，秋冬可能還要再苦戰一波，如果現在對國內經濟鬆綁，政府紓困可迎刃而解。

(中時 )