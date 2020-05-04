晟德(4123)宣佈投資產業基金水木易德投資旗下北京億華通及北京天智航，這2個投資項目已在4月通過科創板上市委審議會議核准，即將登陸科創板。晟德集團董事長林榮錦說，除了深耕生技及大健康產業，積極擴大集團綜效(synergy)以提升整體競爭力；同時，也透過與擁有不同領域專長與人脈的投資夥伴合作，累積跨產業的投資經驗與知識，並進一步找出能帶動策略成長的新領域、明星產業，投資水木易德投資基金便是一個很好的例子。自2014年投資至今，很高興見證了產業的發展脈絡，藉由投資基金晟德一方面建備了趨勢學習的能力，另一方面也幫助深具潛力的優質企業有更好的進展，符合企業鼓勵創新的核心價值。

億華通是大陸一家大型乘用車的氫燃料電池動力系統供應商，作為氫能產業的先驅，其專注於氫燃料電池發動機系統技術的研發與產業化。目前，億華通已建構以自主氫燃料電池發動機為核心，涵蓋包括雙極板、電堆、整車控制器、智慧DC/DC、氫系統、測試設備、燃料電池實驗室全價值鏈的完整生態系，致力於打造更好的氫能解決方案。億華通已於2015年成功掛牌新三板，成為大陸第一家氫能上市公司；此外，該公司在2020年4月30日通過科創板上市委審議會議核准，可望成為首發登陸科創板的氫能標竿企業。

天智航是大陸骨科手術機器人的領導企業，專注於骨科手術機器人的研發、生產、銷售和服務，是大陸唯一一家、全球第五家取得醫療機器人註冊許可證的企業，其研發的第三代手術機器人覆蓋50%以上的常見骨科手術，並在臨床試驗中精準完成胸椎段與頸椎段的高難度手術，技術水準領先全球。天智航於2015年成功掛牌新三板，2020年4月1日通過科創板上市委審議會議核准，瞄準成為「醫療手術機器人」第一股。

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