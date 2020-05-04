台達電(2308)受惠於NB、風扇、資料庫中心、伺服器、UPS及基礎建設需求增溫，第2季營運比第1季好很多，毛利率不僅優於第1季，若出貨順暢能達到營收目標，亦可望維持去年同期水準，儘管有疫情變數，台達電今年營運目標並未改變，日系外資及歐系外資亦肯定台達電營運前景，分別給予「買進」、「優於大盤表現」，目標價分別為163元及161元。

大陸廠區生產恢復正常，且遠距辦公及教學等新生活模式帶動NB、風扇、資料庫中心、伺服器、UPS需求強勁，加上基礎建設增溫，讓台達電第2季營運明顯好轉。

台達電董事長海英俊表示，NB有很多急單，風扇也因IT增加很多訂單，資料庫中心、伺服器、UPS及基礎建設看起來都不錯，被動元件亦見到明顯成長，第1季因工廠停工幾乎未動的IA在第2季也回來了，目前除車用產品因車廠處於停工狀態，以及5G通訊因疫情許多工程沒辦法做，其他產品都不錯，第2季看起來比第1季好很多，如果出貨順暢能達到營收目標，毛利率不僅優於第1季，亦可望維持去年同期水準。

儘管有新冠肺炎疫情變數，下半年仍看不清楚，但海英俊表示，今年營運目標並未改變。

台達電法說會後，日系外資及歐系外資出具最新報告，均正面看待台達電營運前景，分別給予「買進」、「優於大盤表現」，目標價分別為163元及161元，不過受到台股重挫拖累，台達電今天盤中股價未受外資肯定激勵，盤中股價走弱。

(時報資訊)