促轉會提供

促轉會今天舉行「陳文成案調查報告記者會」，委員尤伯祥表示，陳文成案有四大疑點，陳文成屍體被發現的台大研究生圖書館旁草坪，應非命案的第一現場，顯示他殺的可能性大增，但仍無法確定是否為警總所為，這部分還需進一步調查。

促轉會今天由代理主委楊翠、委員葉虹靈、尤伯祥共同召開記者會，說明陳文成的調查報告。負責調查的尤伯祥表示，陳文成陳屍形狀奇怪，但過去曾由相關單位做了七次調查，都無法釐清情治機關扮演的角色是什麼，此次調查主要針對此部分希望能有突破。

他說，此次調查有四大發現：首先是陳文成與親友均遭情治機關嚴密監控，陳文成在民國68年9月30日（美國時間應為9月29日）截獲陳文成與施明德的越洋電話後，其在美國號碼就被長期監控。

也因此情治機關早就知道陳文成70年5月會帶太太小孩返台探親，除了電話監控外，警總也有從其他管道進行監控，了解陳文成也支援美麗島雜誌等，陳文成返台後的監控比其在美更嚴密。

第二是警總有將陳文成送返家中等說法不足採信，根據警總的說法，7月2日警總約談陳文成當晚9點多派車將陳送返住處，之後陳文成曾到好友鄧維祥家中，再前往台大，因其心緒不寧墜落，可能是自殺或者意外墜落。

尤伯祥表示，該說法在過去歷次調查都是接受的，但此次調查發現該述事漏洞百出，陳文成接受約談過程，只有留下當時錄音的譯文，依警總說法，在長達12小時後才將陳文成送返，但錄音只有6小時，找不到錄音帶，無法依譯文判斷是否被以禮相待，且譯文有刪節還有前言不對後語之處，譯文可靠性存疑。

至於送返住處的說法，從警總到陳文成羅斯福路住處只有2公里卻花了1小時，且警總與所謂目擊證人所說護送陳文成人員的身高說法也兜不起來。鄧維祥的證詞，說陳文成有去過他家並曾寫英文信，但該信件始終找不到，鄧維祥的證詞無其他佐證，警總究竟是否曾送返陳文成回住處，這點是存疑的。

此外，證人說有看到陳文成上樓梯，但當時調查小組驗證其證詞，卻無法在其所說的位置看到陳文成走上樓梯，顯然警總建立的述事無法採信。

第三個疑點是發現屍體的地方並非第一現場，他說，這部分有請法醫再去艦定，從屍體照片來看，並非現場水溝造成，其襯衫有兩處裂痕，屍體血跡也與裂痕不一致，從血跡來看，應為受傷後有拖拉，屍體曾被外力移動過，顯示他殺的可能性大增。

第四點則是情治機關有介入偵辦且阻礙家屬，7月19日檢方偵查報告出來，但調查發現，偵查方向都是警總決定，由警總做完再送給檢察官，且從一開始就朝畏罪自殺方向偵辦，還不讓家屬質疑，家屬想尋求協助時，情治機關還阻止陳家人對外發聲。

不過尤伯祥表示，儘管如此，此次調查仍無法確定是否為警總所為？又是何人所為？這部分有待日後進一步調查釐清。

(中時 )