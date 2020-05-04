南山人壽前董事長杜英宗藉由離開南山，閃躲被金管會停職二年的處份？立委林楚茵4日在財委會質詢時表示，因為是被停職，只要離開原職，例如杜英宗跳槽台新金控，即不受停職二年的限制，對此，金管會主委顧立雄表示，杜英宗若要再出任金融機構董監或負責人，都要金管會審查，消極及積極資格都會考慮。

也就是說，即便杜英宗跳槽到新的公司，但只要是擔任金融機構董監或負責人，金管會都要事先審查，雖然停職處份並沒有幾年內不得再任金融職務的限制，但停職期間未滿，金管會恐不會同意杜英宗新的職位。

同時顧立雄亦證實，杜英宗是「被辭職」，即潤成投資更換法人代表，杜英宗失去董事資格，自然就不能再擔任南山人壽董事長。

林楚茵質詢時表示，南山人壽董事長杜英宗去年被金管會停職二年，現在傳出要去台新金，若依保險業負責人應具備資格條件，只要沒有被撤換，就可以去別家金融機構任職，以辭職躲避停職。

顧立雄回應，第一並不清楚杜英宗的下一步，是否要為台新金董事長吳東亮擘畫保險版圖，第二若杜英宗要再出任保險公司董監都要提金管會核准，會加以審核。且相關保險業負責人都有審核標準，包括積極與消極資格，不是只單純看是不是撤職的處份，不是離職後就能去下一個工作，都是要經金管會審核。

(工商 )