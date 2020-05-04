林森錢櫃4月26日祝融奪走6條人命，導致89人受傷，北市議員王世堅4日質詢痛批，台北市長柯文哲因為不需連任，老在推託，現在「有事黃珊珊、沒事柯文哲」，並要求消防局長吳俊鴻下台，提出懲處名單「罪己」。柯答詢，調查後該負責的會負責，但他非常反對「燒女巫文化」。

王世堅說，發生這麼大火災，柯卻還是「歌照唱、趴照開」，柯市府大門可以關了，消防局也可以關了，好在救火兄弟個個奮不顧身，但吳俊鴻第一時間就應該負全責下台謝罪，不該推託，提出懲處名單。吳俊鴻答覆「我會靜待調查結果負責任」，副市長黃珊珊則說「7日就提出懲處名單」。

「有事黃珊珊，沒事柯文哲！」王世堅痛批，柯現在都在推拖，因為不用連任市長、不再需要台北市民的支持，推得一乾二淨，好像市政都跟柯無關，柯能不能像男子漢有擔當？柯回應，市府還是建立制度，但他非常反對燒女巫文化，大事出現隔天就馬上要懲處名單不好，但等政風處調查後該負責的會負責。

北市議員吳沛憶也炮轟，4月22日聯合稽查當天，建管有查到施工，但24項重大消安必檢只檢查3項，消防局只花10分鍾看1樓，其他層樓都沒檢查，過去也沒24項全檢查、沒有明確的規範，十分草率，柯主持32次次府級公安會報都沒發現，發生後才推給基層回報，就想結束這回合？sop要不要檢討？

柯說，不知道聯合稽查中，消防是用抽查，但他不會推託，等政風處調查完該負責的就會處理。

(中時 )