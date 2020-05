面對疫情大爆發,全美50州全部進入災難狀態,美國第一季度GDP更萎縮4.8%,寫下2008年金融危機以來最慘紀錄,6周累計失業人口突破3000萬人,美國總統川普先是在上周聲稱取得肺炎病毒來自大陸的關鍵證據,揚言對陸加徵關稅制裁,導致美股上周五收黑,亞股周一早盤更是全面走跌。川普近期接受媒體專訪表示,北京當局對疫情掩蓋造成嚴重後果,並提到關稅是最後的懲罰手段。

受到陸美貿易戰重燃機率提升影響,亞股全面走跌,台股早盤重挫300點,港股更是大跌近千點,韓綜指數也跌1.74%。

據CNBC報導,川普接受上周日晚間福斯新聞專訪表示,北京當局試圖掩蓋疫情真相,並試圖將其責任推卸,川普強調,疫情像是一場大火,但北京卻想試圖撲滅,但這是一件不可能的事情。面對如何處置北京當局刻意隱瞞疫情實情,川普呼應早些時間提到的對陸加徵關稅手段,強調這是「終極懲罰」,將用來補償美國經濟受到的損失。

川普表示,關稅是談判的最佳工具,他要求大陸大量採購美國商品,否則他將終止陸美第一階段經貿協議。

美國國家情報總監辦公室(Office of The Director of National Intelligence)上周四發布的報告認為,新冠病毒不是人為造成,但仍在調查該病毒是否從武漢病毒實驗室流出。但美國中央情報局(CIA)前代理局長莫雷爾(Michael Morell)也提到,美國一直提供武漢病毒實驗室資金,美國前幾年就擔憂病毒外洩的風險,假設病毒真的是從此洩露,美國也逃不了責任。

