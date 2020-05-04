法務部次長蔡碧仲今天表示法務部近日就會提出修法，把精神病犯罪監護延長至30年或無期徒刑。對此，國民黨立委鄭麗文質詢，有沒有相關配套，這些人要安置在哪裡？蔡碧仲表示，目前已經有醫療院所在做這事，將來也可以考慮因應新冠肺炎而成立的集中檢疫所，可以拿來運用。

鄭麗文質疑，目前刑法的監護時間有上限5年，這些經障犯罪並不是一時吸毒或喝酒犯罪，上限只定5年？蔡碧仲坦言這是困境，只限制五年，那就算關進去，五年內他就會出來，甚至可能五年不到，被鑑定說他可以出去。

蔡碧仲說，這是好還是不好，這應該有專業機制。但是他殺了人，被社會普遍認為不容的，因此要有機制，比如刑責關到可接受範圍，或是在精神病院待到大眾可接受，像是德國就沒有期間限制，因此監護期間可以延長，延長到我們認為他出來不危害一般人，「不然精神病走在路上，每個人都可能是被害人」，未來這兩天會針對這部份，把5年這不合理的部份，一定要修法。

鄭麗文問如果要安置這些經障犯罪者，要怎麼安置？蔡碧仲表示，衛福部跟法務部已經有共識，現有醫療院所已經在做這事，不過還是不足，因此考量因應新冠肺炎而生的集中檢疫所，將來這些都能拿來運用。

民眾黨立委賴香伶質詢，司法精神病院究竟是由衛福部還是法務部主責？蔡碧仲表示，目前以社會安全回重，內部意見要自己化解。現有醫療院所，全省共有五六所，但這些空間不夠，還有規劃新空間。衛福部負責籌設，而安全維護是法務部負責，會請檢察司把配套提出，兩部配合，衛福部負責院區，法務部負責安全維護，沒有誰主誰輔的問題。

(中時 )