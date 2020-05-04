隨著「飛人」喬丹紀錄片「最後一舞」的最新集數4日播出，越來越多的當年秘辛都被講了出來，喬丹親自在鏡頭前澄清，自己從未阻擋過「刺客」艾塞亞湯瑪斯進入1992年巴塞隆納奧運的美國夢幻一隊，就算他真的很討厭艾塞亞湯瑪斯。

「我從來沒有試圖把艾塞亞湯瑪斯的名字，從美國夢幻一隊名單當中剔除過，」喬丹在「最後一舞」當中表示，「我始終認為史上最強的控球後衛是魔術強生，在他之後的就是艾塞亞湯瑪斯，不管我有多恨艾塞亞湯瑪斯，這就是事實！」

喬丹從未掩飾過自己對於艾塞亞湯瑪斯的厭惡，因為當年就是艾塞亞湯瑪斯發明所謂「喬丹法則」，要求活塞壞孩子軍團當中的羅德曼、藍比爾等防守悍將，刻意針對喬丹進行接近肉搏戰的防守動作，讓喬丹當年在NBA季後賽頻頻受挫。

甚至提到1991年東區決賽，活塞球員提前離場拒跟公牛球員握手事件，喬丹說：「我知道這都是胡扯，不管艾塞亞湯瑪斯現在說什麼，你知道那並非他的本意，他有足夠時間思考，或因公眾反應改變觀點，但你不可能讓我相信他不是混蛋。」

不光是喬丹，根據《ESPN》資深記者威爾朋在「最後一舞」當中爆料，「那個時候魔術強生跟艾塞亞湯瑪斯有點嫌隙，柏德也跟艾塞亞湯瑪斯不對盤，皮朋當然就不用說了，大概有半數的夢幻一隊成員，都不想和艾塞亞湯瑪斯一起打球。」

(中時 )