路透報導，世界衛生組織（WHO）突發事件規畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在倫敦時間3日表示，世界部分地區已經開始走出新冠疫情，謹慎地重新恢復部分正常生活，但在疫苗研發出來之前，疫情仍構成重大風險。

萊恩表示，儘管許多國家仍處於疫情暴風中，但其他一些國家已在某種程度上控制疫情，「以全球的水平來看，情勢仍非常嚴重，但疾病模型與病毒軌跡目前在全球不同地方是非常不一樣的。」

萊恩強調，「我們學到的是，要控制疫情是有可能的，要重新展開正常經濟活動與社交生活也是有可能的，但必須以新的方式進行，保持極度謹慎與警戒；我們，全世界所有的人都在為生命而戰，這將是一項重大、長期風險，直到我們可以向所有人提供安全有效的疫苗。」

目前，包括非洲、中南美洲一些國家的「病例仍在增加」，儘管這些國家可能還沒有大問題，但檢測能力仍須加強。

(旺報 )