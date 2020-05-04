新冠肺炎疫情持續肆虐，許多民眾生計受衝擊，政府推出急難紓困方案，但立法院社會福利及衛生環境委員會今日開會時，民進黨立委洪申翰質疑，因為衛福部宣傳不足，導致一些真正需要急難救助的民眾根本無從得知。

洪申翰首先指出，原本過去急難紓困方案需要失業證明才可申請，現在變成用切結方式就可以，但是上週有些地方政府承辦人員反應，部分申請者居然有2億多的存款，還有人本就長期未就業，也有人陳述不實。但另一方面，有些從事街賣的身障者受疫情衝擊，但卻不知道衛福部提供了方案，似乎衛福部陷入兩難，可能一方面不敢大力宣傳，讓事實上不符合的人也去嘗試申請，癱瘓承辦人力，但另一方面不宣傳卻讓需要的人根本不知道政府的方案。

對此衛福部常務次長薛瑞元表示，政府有這政策，希望更多可以使用的人知道。最弱勢的人接受資訊能力最差，要讓他們知道勢必會讓大家都知道，將導致許多不符合的人也來申請，申請量越多需要越多審核，所以目前用切結方式，如果申報不實可能吃上刑事官司。

洪申翰提醒，資源要用在最需要的人上，至於怎麼找到這些人，可請民政系統幫忙。薛瑞元表示，衛福部會參考洪申翰的建議，會帶回去研議。

(中時 )