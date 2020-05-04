新冠肺炎疫情的爆發和政府出台的種種控制措施給全球供應鏈帶來影響，工廠突然停工，超市無法補充庫存，不少貨物出現緊缺，這場危機造成前所未有的混亂，全球各大企業從中汲取教訓，以便未來更好地應對衝擊，不過，大多數公司並不會考慮拋棄大陸這個世界工廠。

據《參考消息》3日刊登德國之聲電台網站文章指出，美國沃頓商學院運營、信息和決策教授莫里斯·科恩表示，他並不認為大陸作為製造業主要供應商的地位會改變，也許某些行業會有變化，但整體而言，不會出現結構性改變。「有些人說我們要把製造業撤回美國，但這是不會發生的。」

過去20年，西方企業為了降低生產成本和開拓新市場而大規模進軍大陸，大陸逐漸成為全球供應鏈的核心，如今，大陸GDP約占全球比重的20％，這也和外企在大陸的投資不無關係。根據德國一家公司最近的調查，五分之四的大型企業都依賴大陸供應商。

值得注意的是，由於勞動力成本上升等原因，近幾年一直有外國企業試圖將業務遷出大陸。2018年到去年中美貿易戰打的正激烈時，就有不少外企為了避免加徵關稅等原因，尋求將業務遷到鄰國。而美國麥肯錫諮詢公司生產和供應鏈專家克努特·阿利克指出，疫情危機期間，許多公司都在尋找替代大陸的供應商，有些公司找到了，但有些公司在這麼短的時間內沒有找到，那些找到替代供應商的人未來不會再轉回到大陸生產。

不過有不少專家認為，即使企業在其他國家找到供應商，也將繼續留在大陸，以便在這塊巨大的市場中占據一席之地，它們將此稱為「中國＋1」戰略；還有一種說法是，其他國家可能在技術工人、基礎設施和原物料方面無法滿足這些企業的需要，難以替代大陸。

(旺報 )