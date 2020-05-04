川普對大陸的新冠疫情應對不滿，再次威脅點燃美中貿易戰，美股再度收黑，在台股休假期間，下跌900多點，加上台股盤前道瓊期指走跌400點，台股跳空下跌210點開出，盤中跌點擴大到333點，預估成交金額達2000億元以上。

分析師指出，美國總統川普揚言將向大陸追究疫情賠償責任，祭出關稅報復，再度影響全球股市，台股短線急漲，漲幅過大，累積的壓力宣洩，使得盤中跌幅達到3％。權值股、高價股都是領跌標的，其中，股王大立光(3008)重挫近6％，台積電(2330)跌破300元整數關卡。不過，各國央行救市，疫情趨緩，市場氣氛轉趨樂觀，外資也轉站多方，台股今天殺低後，跌幅逐步收斂，賣壓盤中稍見緩和。

技術面上，指數上周進入上檔下彎的半年線及年線反壓區，今天跳空下跌直接回測季線前獲得支撐，短線來看，將在季線及11000點位置之間進入震盪整理，周指標低檔續揚，中期技術面目前觀察仍偏多。

(時報資訊)