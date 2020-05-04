佳世達(2352)在五一連假前（30）日召開董事會，宣布為進一步結合佳世達與明泰的雙方資源，公司強調，為儘早掌握5G高速發展之龐大商機，將以每股現金新台幣30元，公開收購股票上市公司明泰(3380)已發行之普通股。但事實上，佳世達以迅雷不及掩耳的速度宣布再次公開收購明泰的關鍵因素，是友訊的經營權之爭，可能會危及明泰和佳世達的大鑑隊計畫，佳世達在保護員工、團隊和投資人及股東的立場下，不得不採取「霹靂行動」。

原本以為佳世達是單純的增加明泰持股強化合作關係，未料卻事涉友訊(2332)經營權之爭。佳世達這次收購明泰普通股，讓外界質疑介入了友訊的經營權之爭，甚至解讀佳世達為「坐收漁翁之利」。這些是否會影響未來大鑑隊策略聯盟的「單純」合作形象。

佳世達今天表示，佳世達不是友訊的股東，不評論友訊的經營權之爭。但佳世達是明泰的最大股東，所以我們在意的是，明泰的員工和股東是否可以不被影響。

友訊持有2席明泰的法人董事代表，而明泰董事長李中旺是明泰的個人董事，合計友訊和李中旺持有明泰股權約21%；而佳世達在2018年首度投資明泰時的持股為23.8%。

市場解讀，友訊的市場台鋼集團看上友訊，除了5G品牌價值外，更重要是友訊帳上及約當現金31.4億元；而明泰第一季帳上現金及約當現金更高達52.63億元，加上還有去年併購的仲琦(2419)。因此，佳世達介入友訊的經營權之爭，是為了要自保，避免明泰成了台鋼集團下一個插旗目標，破壞佳世達的大艦隊計畫。

佳世達今年的大艦隊步調並未因新冠疫情而停頓，今年3月底宣布擬以私募及洽特定人的方式，斥資10.12億元，取得連接器廠矽瑪(351)51.3% 持股，雙方結盟後，將共同拓展車聯網、醫療、健康器材與 AIoT 解決方案，強化垂直整合實力。

4月30日再宣布增加明泰持股，公開收購開始日預計不晚於民國109年5月12日。預定之最高收購數量為10.3萬張（約明泰已發行普通股股份總數之19%），最低收購數量為2.71萬張（約明泰已發行普通股股份總數之5%），若收購股權比例達最低收購股數時，本次公開收購即為成就。換言之，佳世達透過此次收購取得明泰股權在28.8~42.8%之間，斥資在8億~30億元間。

佳世達一連串的併購中，因友訊的經營權之爭燒到明泰，佳世達必須再備妥銀彈來捍衛大艦隊的盟友兼自保！

(時報資訊)