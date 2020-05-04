據日本當地媒體報導，日本首相安倍晉三今（4）日會正式宣布，將緊急事態宣言期限延長至5月31日。

為抑制不斷蔓延的新冠肺炎疫情，日本政府4月7日發布了「緊急事態宣言」，原訂期限至5月6日。此前，日本的「緊急事態宣言」只涵蓋東京、大阪、埼玉、千葉、神奈川、兵庫和福岡7個府縣；隨著疫情的蔓延，4月16日，日本政府將「緊急事態宣言」的對象地區擴大至日本全國范圍。

(旺報 )