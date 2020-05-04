日本嚴謹防疫蔓延 安倍晉三：緊急事態延長至月底 11:312020/05/04 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據日本當地媒體報導，日本首相安倍晉三今（4）日會正式宣布，將緊急事態宣言期限延長至5月31日。 為抑制不斷蔓延的新冠肺炎疫情，日本政府4月7日發布了「緊急事態宣言」，原訂期限至5月6日。此前，日本的「緊急事態宣言」只涵蓋東京、大阪、埼玉、千葉、神奈川、兵庫和福岡7個府縣；隨著疫情的蔓延，4月16日，日本政府將「緊急事態宣言」的對象地區擴大至日本全國范圍。 (旺報 ) #日本 #緊急事態延長 #安倍晉三 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸全國兩會 521登場 04:102020/04/30 財經要聞 《傳產》加零給力、股市回穩 4月房市下半場回神 17:222020/04/30 財經 古坑青農座談 研商振興方案 04:102020/05/01 地方新聞 五一連假見這地方人潮爆滿 網驚：疫情已過？ 23:192020/05/01 生活 蘋果Q1營收 穩住成長步伐 04:102020/05/02 財經要聞 台灣權王－富邦證券 多空雜陳 善用權證左右逢源 04:102020/05/02 產業特刊 陸防疫現分水嶺 轉向拚經濟 04:102020/05/02 兩岸要聞 《柳葉刀》總編：病毒起源陰謀論和責任論？ 10:002020/05/02 兩岸 穩外貿抗疫情 中歐班列疫情期間逆勢增長 11:492020/05/02 兩岸 工商團體籲勿抽銀根 減免稅金 04:102020/05/03 財經焦點 兩岸熱門新聞 引爆美債核武 終將兩敗俱傷 - 兩岸要聞 - 中國時報 為疫索賠 傳美取消陸持有國債！川普撂話惹議 官員表態令人不安 - 兩岸要聞 - 中國時報 李鴻章創這家公司 已是世界500強 - 兩岸 - 旺報 皇帝每日必做「洗龍溝」為何宮女太監搶著做？ - 兩岸 - 旺報 德媒：大陸「世界工廠」地位不因疫情改變 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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