投資人用元大原油正2ETF進行投機式投資，金管會主委顧立雄「示警」。立委郭國文4日在財委會質詢時指出，因為金管會3月修改相關規則，造成大量投機客湧入元大原油正2，造成溢價已達467％，對此，顧立雄提醒投資人「應以淨值為考量，現在卻因投機造成溢價高，對投資人這種行為要發出警示」。

同時，證交所已更改營業細則，對這類期貨基金淨值降到零時，將停止交易，且因為淨值無法回復，接著可能下市。顧立雄表示，4日下午金管會就會核定此一新規定，但他也說，基金淨值是不是會降到零，仍是要看市場狀況。

顧立雄也強調，最近市場波動，「對投資人是煎熬，對主管機關也是煎熬」，如對期貨基金的規範，第一次調整是將3個營業日延長為30個營業日，是因為當時基金淨資產價格降到1.99元，金管會當下必須要決定如何作，這不是只有台灣面對修規問題，後來又因石油期貨價格為負等問題，芝加哥交易所、紐約交易所也都調整石油期貨的交易機制。

立委林德福亦質詢，元大原油正2的投資人，是不是最大虧損就是本金？顧立雄表示，元大原油正2是ETF，雖然石油期貨價格出現負值，投資人損失就是到達本金為止，至於林德福詢問投資這檔基金是「危機入市還是投機入市」時？顧立雄回應，投資人不宜將元大原油正2當成投機商品，進行所謂危機入市，「我並不以為然」。強調投資人應以淨值為考量，目前因投機造成基金溢價過高，已對投資人這種行為發出警示。

且證交所已發新的營業細則，基金淨值為零要停止交易，金管會將在4日下午為核定，即基金淨值降到零時，就必須停止交易。

另外立委莊瑞雄亦表示，連鄉下務農者都在討論原油正2ETF，根本不清楚投資的風險，顧立雄承諾，將會與相關單位、期貨公會等討論，將尋求「更接地氣」的宣導方式，讓一般投資人了解相關投資風險。

(工商 )