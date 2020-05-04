全家也有米其林！全家便利商店今（4）宣布，攜手曾摘下米其林一星的手工台菜餐廳「山海樓」合作，將於5月6日起推出五款聯名鮮食，有「古早味炒炊粉」、「台式芋頭鹹粥」、「大飯糰古早味竹筍炊飯」，還有「客家梅菜肉片湯」跟「花膠雞湯」，售價從39元～65元不等，讓顧客就近在便利商店就能以「銅板價」吃到米其林等級的台菜美味！

事實上，全家跟山海樓之前曾合作年菜預購，且創下不錯的成績，全家表示，此次更直接將米其林等級的美味搬進便利商店，由山海樓行政主廚監製，與全家鮮食部團隊共同合作開發聯名鮮食；且山海樓除了米其林一星的殊榮，近期更榮獲「全球純粹風味評鑑-無添加獎認證」，與全家積極推廣的Clean Label少添加理念不謀而合。

全家指出，此次推出的五款聯名鮮食，以方便性及大眾化口味為考量，結合山海樓經典台式風格，選用在地櫻花蝦、芋頭、台灣正黑豬等食材，開發出炊粉、粥品、湯品、飯糰等多元化品項，且多款商品皆取得Clean Label單潔淨標章認證，還可享指定鮮食任選2件省5元、3件省10元優惠，預計將帶動相關鮮食品類業績成長2～3成。

針對此次新品特色，全家表示，「古早味炒炊粉」是改良自山海樓店內必吃的炒米粉，將炒蔬菜後爆香的醬汁與炊粉融合收汁，將食材風味原汁原味收進炊粉中，還原台菜經典味道；「台式芋頭鹹粥」則是以豬骨及雞骨熬製高湯，從生米褒成粥，結合櫻花蝦、正黑豬絞肉、芋頭與香菇等台味食材，也是台式經典菜色。

另外，早餐也能吃到米其林美味，此次推出的「大飯糰古早味竹筍炊飯」，是將筍尾、梅干菜、紅蔥拌炒後與柴魚片、米飯一同炊煮入味，加入嚴選台灣正黑豬五花肉，製成鹹香下飯的古早味，以飯糰的方式呈現，更方便攜帶食用。

還有兩款湯品，全家指出，「客家梅菜肉片湯」是以梅菜搭配筍乾拌炒肉片，與湯汁共同熬煮，搭配薑絲香氣可同時解膩；還有選用富含膠質的花膠、薑黃、火腿與雞腿肉共同熬煮成「花膠雞湯」（5/13上市），暖身又養生，是許多女性消費者愛好的品項。

(工商 )