世界衛生大會（WHA）預計在本月登場，美國在台協會（AIT）日前在官方臉書啟動「世界衛生大會倒數計時」系列貼文，支持台灣的國際參與。對此，有評論指出，美國大動作挺台入WHA，大陸也絕對不會坐視一中原則被挑戰，該評論稱蔡接下來的動作肯定更親美遠中，包括520就職演說也很難期待會出現對大陸較溫和的論述。而美國點了這把火後，蔡英文新任期的兩岸關係也幾乎定調，這應該就是美國要的，一個在第一島鏈上可以完全聽命於美國的台灣。

WHA過往均在每年五月間於瑞士日內瓦召開，不過外交部日前坦言，今年以觀察員身份受邀參與WHA的機率「微乎其微」。然而，AIT日前表示，美國堅信台灣在世界衛生中扮演要角，且應以觀察員的身分受邀參加本月將召開的世界衛生大會。將台灣納入世界衛生大會將有助於實現全民健康「Health For All」的目標，並幫助台灣與世界分享其成功預防新冠病毒的台灣模式。AIT指出，即日起至世界衛生大會召開，每天都會分享貼文聲援台灣參與世界衛生大會及擴大其國際舞台。據《中評社》評論指出，美國這波大動作堪稱史無前例，4月27日美台衛生部長視訊會議，5月1日國務院發起＃TweetForTaiwan（為台灣推文），AIT每天都有新動作，蔡政府有美國相挺頭也不回的往前衝，最近也搭著美國，啟動台灣的大外宣。

該評論指出，美國聲援台灣參與WHA的舉動很矛盾，美國總統川普之前才狠批WHO對疫情掌握不力，為何還聲援台參與WHA？這顯示出美國抨擊WHO只是政治語言，而美國的動作更是衝著中國大陸而來，挺台灣也是衝著北京。

該評論提及，美中因新冠疫情挑起對抗，川普恐得靠打擊競選對手、製造敵人以利鞏固領導中心效應等保住政權。以最近美中關係的發展，若WHO是川普抗中工具，他恐把不會示弱的中國大陸當救命索，不斷製造爭端，醜化中國大陸，並搶救自己的選情。如今台海、南海美中軍事對峙都已劍拔弩張，貿易戰也磨拳擦掌，蔡政府一面倒向美國，更讓華府的台灣牌打得如魚得水。

此外，美國大動作挺台入WHA，大陸恐不會坐視一中原則被挑戰，台灣議題被端上國際的效應已輻射到台灣內部。該評論認為，蔡政府未來肯定更親美遠中，520的就職演說也幾乎不用期待會出現對大陸較溫和的論述。而美國點了這把火後，蔡英文新任期的兩岸關係也幾乎定調。

(中時電子報)