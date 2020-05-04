陸轟20準備好了 傳珠海航展亮相 11:312020/05/04 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 解放軍的新一代戰略轟炸機很可能今年就準備好交付，但據說北京正在考慮，在親冠肺炎疫情大流行的複雜時機，公開這款戰機可能產生的影響。 (中時電子報) #殲轟 #20 #準備好了 #解放軍 #戰略轟炸機 也許您會感興趣 推薦閱讀 可攜16巨浪2飛彈 陸兩核潛艦服役 12:072020/04/30 軍事 台海局勢嚴峻 「5•20」前後恐有危機 17:362020/04/30 國際 常態演訓／呈北中南夾擊態勢 視台獨作為升級實彈警示！解放軍遏獨 包台演訓將常態化 04:102020/05/01 焦點新聞 先攻占東沙島？ 陸專家：多此一舉 04:102020/05/01 焦點新聞 毛呼籲推動學習蘇聯新浪潮 04:102020/05/01 兩岸藝文 金寶防疫專門店 秀20多款商品 04:102020/05/01 產業．科技 陸媒：美艦闖南沙後 2架戰略轟炸機再飛南海 11:192020/05/02 兩岸 一起洗澡玩下體 男師10年性侵逾20名男學生 18:312020/05/02 社會 新北振興計畫 20商圈獲選 04:102020/05/03 地方新聞 集中沿海建機場 加快犯台步伐 04:102020/05/04 兩岸藝文 軍事熱門新聞 陸轟20準備好了 傳珠海航展亮相 - 空軍 美軍FFG-X巡防艦定案 芬肯特里型獲勝 - 軍事 陸航母技術大突破 003型核航母搭6代戰機 - 軍事 影》杜哈機場「機禍」 誇強風暴使787與A350相撞 - 軍事 美國同意出售菲律賓AH-64E或AH-1Z - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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