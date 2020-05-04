長期耕耘亞洲兒少公益的至善基金會，每年幫助逾9萬位兒童和青少年就學、提供教育或醫療資源。（至善基金會提供／林良齊台北傳真）

長期耕耘亞洲兒少公益的至善基金會，每年幫助逾9萬位兒童和青少年就學、提供教育或醫療資源，藝人苗可麗已在至善認養了6個孩子，也多次走入偏鄉服務，6年間的長期陪伴從不間斷，今年更擔任愛心大使，在母親節期間發聲，呼籲社會關注弱勢兒少的生存權與發展權。

至善基金會關注亞洲兒少發展已25個年頭，服務地區包括台灣、越南、中國雲南，以及緬甸等地，以長期陪伴的理念，支持四地原住民地區弱勢孩童的教育與醫療資源。如至善於2018年在新竹尖石原鄉首倡的「行動幼兒園計畫」，除載著玩具、繪本、社工、老師的車開往部落，並聘雇10餘位部落婦女當老師，從彼此間熟悉的母語進行陪伴和交流，同時滿足孩子的教育、部落婦女的經濟自立、社工對脆弱家庭的關懷、傳統文化的保存等四種面向，讓偏鄉的弱勢循環有機會從根本改變。

雖然受到疫情影響，公益捐款也緊縮了。至善基金會執行長洪智杰表示，人類社會遭逢災難時，通常面臨兩種選擇，「是趁機掠奪，還是彼此互助？」，但無論大環境多麼險惡，期盼人們讓「愛0隔離」，互助互愛，為下一代營造有愛的環境，至善也會保持初衷，繼續扮演傳愛的橋樑，代台灣人把愛與善，傳到世界需要的角落。

至善至今已幫助不少弱勢孩童自立，如越南中部地區一位資助孩童「阿勇」長大後開了公司，並加入至善的認養行列，回頭來幫助自己家鄉的貧童，開啟善的循環。在充滿愛與感恩的五月天，至善攜手苗可麗呼籲大眾關懷偏鄉兒少，傳愛到被遺忘的角落，給孩子一份支持的力量。

(中時 )