中央宣佈1日起開放長照機構實名制、預約探視，新北市長侯友宜反認為新北「不會比照中央開放」，被外界解讀為「逆時中」；對此侯友宜今再次強調，長照機構是弱勢、特殊族群、慢性病長者等最高風險群聚集之處，新北要比中央更嚴謹落實管理機制，做好完善準備，才會漸進式開放。

侯友宜說，中央第一階段說要開放，地方長照機構出現很多不同聲音，他了解母親節要到了，家屬殷殷期盼能儘速開放，但他希望在防疫優先、且經過專業評估下，先跟機構討論好最安全的防疫措施，要比中央更嚴禁落實管理機制，漸進式、有溫度的開放。

至於地方擔憂，是否有跟中央反映過？侯友宜說，新北市衛生局第一時間也認為高風險群需要專業評估，都有跟中央反映，感謝中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中體諒，畢竟中央下達政策，地方有義務要將它落實，防疫不分你我，大家一起把地方需求補足，才是最重要的根本。

(中時 )