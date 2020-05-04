因應新冠肺炎疫情，駁二藝術特區2020青春設計節改為數位展，4日上線，共22校、39系所參賽，官網展出近700件作品，其中，有學生腦筋動得很快，融合時事，把口罩、護目鏡等防疫用品轉化成時尚配件，設計概念引人注目。

高市文化局長林思伶指出，青春設計節是南部大專院校設計系所年度盛事，今年疫情艱困，今年活動改採線上展出，競賽評審與公布也都線上作業，感謝國內企業如台灣福興工業公司、台灣福興文教基金會、樂家人社會企業公司、宇建形象公司、橘子關懷基金會大力贊助學子追夢。

林思伶表示，由入圍作品可看見年輕學子對社會時事議題、台灣文化認同及環保意識均有獨到見解，例如實踐大學高雄校區時尚設計學系作品「MeMe MurMur-密密麻麻」、「鬼販子」中的口罩、「REaction」、「ERECTI」的護目鏡，都讓防疫用品變成時尚的一部分。

另外，南臺科大視覺傳達設計系的「注音臺 注音展」，與樹德科大生活產品設計系的「逐音」，皆透過立體書、木質拼裝家具等不同角度重新詮釋注音符號；南臺科大創新產品設計系「肌力市場」，則是專為肌少症強化肌力設計的運動器材與遊戲，充滿高度社會關懷。

青春設計節數位線上展覽4日上線，一直展出至9月30日止，即起至5月28日則是網路人氣獎投票，前3名人氣作品總獎金10萬元，參與票選民眾也能抽獎，創意設計競賽總獎金則高達88萬元，屆時頒獎典禮、競賽評審均因應疫情採線上作業，結果將於6月初公告。

(中時 )