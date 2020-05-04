美股上周五(1日)又出現重挫，加上美國4/30-5/1因新冠肺炎而死亡的人數達到近5千人，為疫情爆發以來最慘，因此引起投資人擔心，會不會再造成殺盤、回測前波低點，對此，專家樂觀表示，市場對於股市將回測3月低點的共識是錯誤的，目前沒有這種危機。

CNBC報導，市場策略師Art Hogan指出，從「政策面」來看，「美國聯準會與國會反應快速，在短時間內就提出許多政策，以因應疫情帶來的後續衝擊。」

就「疫情」觀察，Hogan也看到了一些轉機，他說，「如果新增病例趨於平穩，那麼2021年肯定會比今年好很多，甚至我認為下半年看起來就比上半年好」。

而以「企業」自身而言，Hogan指出，「美國企業有能力迅速恢復原狀，這不是一場嚴重的金融危機，因為美國經濟狀況良好，企業的資產負債表也是如此」。

Hogan補充道，「緩慢有計畫的重新開放經濟可望獲得成功，並引發需求潮」。他認為會有大量的需求遞延，所以會有一波被壓抑的消費動能將持續爆發到第四季、甚至是2021年。

綜上所述，Hogan認為美股在上半年時間，指數將維持在近期水平附近震盪，幾乎沒有再次回測低點的危機，不過，他也不期望出現V型上攻。標普500指數與道瓊指數分別從3月的低點，各自反彈23%及24%。

(中時電子報)