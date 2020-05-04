立委吳秉叡4日爆料，有市場派藉由壟斷四大委託書徵求通路，搶奪上市櫃公司經營權，取得公司後再利用公司現金，再去搶下一家公司經營權，對此顧立雄表示，會由集保公司加強查核委託書徵求通路的內控，且會了解前四大委託書徵求機構市占率是否太高。

吳秉叡在財委會質詢時指出，有些公司董監持股不夠高，就可能被狙擊，而金管會核准可代為徵求委託書的股務代理公司主要有三家，占80％以上的市場，第四大是元大證券約占10％，四個通路就占了90％，若有人預先綁定這四家委託書徵求通路，其他股東就算具有委託書徵求資格，會在通路上被排除，失去委託書徵求的機會。

吳秉叡指出，有市場派以用契約方式先綁定四大委託書徵求通路，要求這些公司不能再為其他股東徵求委託書，用此方式壟斷委託書，其他人無法競爭，同時這些市場派一旦取得經營權後，就將持股轉讓1/2左右，沒有達到解任的標準，剩下1/2股票再去質押，將成本降到最低，等於空手入股權，用此方案吃下公司經營權後，再利用上市公司本身的現金，再去吃另外一家公司，造成公司治理上很大的問題。

顧立雄表示，其他券商及銀行亦可出任委託書徵求通路，不確定所謂前四大委託書徵求機構有這麼高的市占率，會要求集保公司加強查核這些通路的內控情況。

第二是顧立雄提醒上市櫃公司，具有經營權董事本身要避免被所謂市場派狙擊，首要就是「持股要足」，第三是委託書徵求人的持股及資格規範，台灣已比其他國家嚴格，如美國、日本對徵求人持股與資格沒有要求；第四是市場派所謂一直用低成本去吃上市櫃公司的經營權，可能還是有董監必須善盡善良管理及忠實義務的問題。

(工商 )