經濟部智慧財產局4日表示，近年國人對商標保護意識提升，去年我國商標註冊申請量創下歷年新高。為縮短等待期，智慧局規劃引進「快軌機制」，只要符合電子申請等「五項條件」，即可成為「快軌案」，將比一般案件提早2個月進入審查，使申請人能較快得知審查結果，加速品牌運用與商業布局。同時「快軌案」因符合規費減免，估計最高還可節省2成費用。

根據統計資料顯示，去年商標註冊申請案件數超過8.6萬件，達11萬類以上，從申請到收到審查通知平均需要5至5.5個月，審查時程影響業者進入市場的規劃，也造成審查人力沉重負擔。

智財局說，為因應業務需求與挑戰，運用現行電子申請機制已達80%，「快軌機制」自本月起試行，申請時若符合「電子申請」、「線上繳費」、「指定商品服務全為電子申請系統參考名稱」、「一般平面商標」及「有代理人需附委任狀」等「五項條件」，將自動轉為「快軌案」，無須另外提出書面聲明或註記，一個月後商標檢索系統將自動註記為「快軌案」和一般案區別。而現行「電子申請」設有規費減免優惠，搭配「指定電子申請系統參考名稱為商品服務項目」，將使「快軌案」的基本規費由3,000元下降至2,400元，減幅達2成。

智財局補充，為避免影響一般案件的審查進度，智慧局成立專案小組開發「快軌案件自動判斷機制」，以避免新措施上線後可能對有限人力造成額外工作負荷。智慧局將在試行後，視我國實際運作情況進行滾動修正，並保留調整空間。

(工商 )