生酮飲食是幾乎不吃碳水化合物、多半攝取脂質的飲食方式。不過因為限制醣類的攝取，卻會造成想吐、頭痛及身體疲勞等類似流行性感冒的症狀。

根據英國樸茨茅斯大學健康及運動研究系教授史考特（Andrew Scott）表示，減少攝取碳水化合物，利用脂肪等其他物質進行能量的轉換，在1920年就有相關研究，這種用脂質減肥的手段，肝臟會產生酮體，在當時是90%吃脂質，6%吃蛋白質，現在部分激烈的手段，則是一天不攝取超過20公克的碳水化合物。

在和塔斯馬利亞大學及澳洲團隊進行研究後發現，許多採取生酮飲食的人，都會想吐、便秘、頭痛、身體出現疲勞感，類似感冒的症狀，現在被稱為「生酮流感」。

史考特表示，頭痛是因為碳水化合物攝取不足造成的，因為腦部等中樞神經需要碳水化合物做為能量轉換，供給不足時，就會讓器官的機能低落，造成頭痛，至於會想吐的原因，則是因為吃太多脂質，因為脂肪要消耗的時間很長，吃多了會覺得不舒服。

感覺疲勞則和血清素有關。碳水化合物攝取不夠，身體內胰島素的分泌就會陂低，血液中的色胺酸就會增加，在腦中合成血清素，血清素濃度過高，就會刺激神經系統，產生疲勞感。

史考特認為，均衡攝取魚、水果、青菜、雞胸肉等脂肪少的肉類，少吃加工食品就對體重管理有效果，運動也能改善心血管健康、避免糖尿病的發生，不需要採取太偏激的飲食方式。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)