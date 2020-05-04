科技部今天公布「人文及社會科學」研究領域2020最具影響力的研究專書，中研院士石守謙、王汎森、中研院人文社會科學研究中心特聘研究員蕭高彥、中研院社會所研究員吳介民、台大社會系特聘教授藍佩嘉、清大哲學研究講座教授楊儒賓及政大哲學系教授林遠澤等7人的專書入選。

科技部為表彰學者完成系統性且可長遠發展，並能深刻反映時代意義的學術專書，首次舉辦「最具影響力研究專書」徵選，由「自然科學及永續」、「工程技術」、「生命科學」、「人文及社會科學」等四大領域分別進行，由188本研究專書選出20本。

評選結果自今天起依領域陸續公布，首先發布的是「人文及社會科學」領域，於今天上午舉辦評選結果發表會，由科技部長陳良基揭曉，現場並邀請多位獲選之專書作者共同與會，分享研究專書寫作之心得與經驗交流。

人文及社會科學領域「最具影響力研究專書」評選作業，以近10年（2010至2019年）已於台灣出版的人文社會科學學術議題研究專書為範圍，評選標準主要包含「研究議題具重要性與前瞻性」、「研究議題受高度關注」、「研究議題具影響擴散效益」及「研究專書具學術研究相關獲獎紀錄」等4項。

本次收到大學校院、研究機構及學者專家等推薦研究專書總計有108本，經邀集相關領域學者專家進行二階段的評選作業，最終共評選出7本研究專書，包含文學、哲學、歷史、藝術、社會及政治等不同研究領域，具體呈現各研究專書的影響力價值。

這次入選的7本專書分別為：石守謙的《移動的桃花源：東亞世界中的山水畫》、王汎森的《權力的毛細管作用：清代的思想、學術與心態》、蕭高彥的《西方共和主義思想史論》、吳介民的《尋租中國：台商、廣東模式與全球資本主義》、藍佩嘉的《拚教養：全球化、親職焦慮與不平等童年》、楊儒賓的《儒門內的莊子》及林遠澤的《儒家後習俗責任倫理學的理念》。

(中時 )