國防部長嚴德發上午在立法院肯定，我國後備戰力約22萬餘人，每年漢光演習都會做驗証，今年7月漢光演習實兵科目也會做。

嚴德發是在答覆國民黨立委江啟臣質詢時做上述答覆，江啟臣指美國在台協會主席莫健3月來台時曾關切國軍後備戰力，嚴德發表示，去年在中部地區曾驗證物力、民力動員，今年也會作驗證。嚴德發還強調，台美軍事交流很密切，但我們防衛靠自己，依自己建軍構想建構國防戰力，莫健意見會作參考。

此外，國防部長嚴德發與國安局長邱國正上午難得共同在國防委員會列席備詢，江啟臣質詢說，國防部公布的漢光演習實兵科目，是在520後，「是否隱含你會留任，或是換邱國正？」嚴德發表示，實兵操演目前就是7月，沒有更改；至於留不留任或內閣改組，「不是我們可以評論的」，他當前最重要的事是處理磐石艦染疫問題。

國民黨立委馬文君則表示，以磐石艦染疫為例，航行中誰敢回，都花好幾億元，萬一漢光演習有疫情，停不停，還是要忍著，等總統去看完，嚴德發表示，會做評估，若有疫情發生就要作考量，並允諾兩週時間做好計畫。也有立委主張，在疫情考量下，漢光實兵演習時間應再往後，唯軍方強調目前就是7月，沒更改。

(中時 )