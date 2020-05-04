敦睦艦隊磐石艦官兵爆發新冠肺炎群聚感染，下船後趴趴走引發全台恐慌，還被踢爆出訪帛琉時沒戴口罩，國軍遭轟隱匿、紀律不彰，2海軍將領因此遭拔官。在此國軍士氣低迷之際，資深新聞製作人彭椿榮分享照片，一名陸軍專科學校學生收假，站在月台等火車，他服裝儀容整齊、皮鞋晶亮，站得筆直，彭椿榮盛讚「國軍的未來充滿希望」。連「宅神」朱學恒也轉貼這篇文章，並期許：「自我要求，莫忘初衷」。

彭椿榮在臉書貼出2張照片，並發文表示，搭自強號北上之際，在月台看見一名服裝儀容整齊、皮鞋ㄅㄜ亮，站得筆直的陸軍士官專科學校二年級生。彭問這名陸專生，學校規定等車時要稍息站好嗎？對方說沒有。彭又問他，現在車站早已沒有憲兵巡邏，為何還這麼規規矩矩？陸專生靦腆又帶有自信的說：「我已經是實習幹部，這是我對自己的要求」。

這讓彭椿榮大受感動，認為在這年輕人熬夜開趴，藥物問題嚴重的時代，這名陸專生的自信心及自我要求，讓他佩服也感覺國軍的未來充滿希望。

「宅神」朱學恒臉書也轉貼這篇文章，並期許：「自我要求，莫忘初衷」。眾多網友也紛紛讚賞：「現在的軍人要像這樣的少了！這才是讓人欣賞的軍人！」、「讓台灣軍人重拾榮耀與尊重，才是政府募兵第一條要件」、「軍校生都會這樣，等車都站的直挺挺」、「我們中華民國國軍軍魂的傳承體現⋯⋯看了很感動⋯⋯若每個中華民國的軍人都像這位年輕軍人這麼有榮譽感與使命感，面對中共再怎麼強大又何懼？」。

不過也有網友直言：「到部隊後，不用一年的時間就會將熱情消耗殆盡，這就是事實」、「可怕的是大環境，大環境會消磨人心...難啊」、「軍校出來的 等到下部隊..很難不被同化一起爛」、「士官嚴以律己，最頂層的軍官幫台灣+4」、「其實要說，沒站好會被拍照後上傳網路公審」。

(中時電子報)