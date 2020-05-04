新冠肺炎疫情燒不停，但卻仍有人居家檢疫趴趴走。台南市黃姓男子因違反居家檢疫規定，被市府衛生局裁處10萬元罰鍰未繳後，4月29日移送強制執行。行政執行署台南分署火速分案，立即於當日下午會同轄區警方，到黃男住處現場查訪，並轉往黃男工作地點附近查封對方名下的汽車，黃也當場表示願意申請分10期繳納。

台南分署表示，截至目前為止，台南市違反居家檢疫規定被裁罰移送強制執行者已有2件，其中一件罰鍰金額為1萬元，已先核發執行命令扣押存款；另一件則是黃姓男子被裁罰10萬元未繳，經移送台南分署強制執行。

台南分署指出，黃男於今年3月1日從澳門搭機入境，本應於指定的台南市安南區住家執行居家檢疫14日，但他於檢疫期間卻擅離住家，違反規定被裁處10萬元罰鍰確定。

執行人員前往現場查訪時，因黃男外出工作，隨即轉往工作地點進行訪查，先在工地旁邊的空地，發現黃男名下2011年出廠的三陽汽車後，立即當場扣車，再到附近工地找到黃男，黃男也當場表示願意申請分10期繳納罰款。

(中時 )