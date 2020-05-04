外溢型保單健康增值再創新！中信金(2891)旗下台灣人壽領先市場，推出連結癌症基因檢測之外溢保單「常康85防癌定期健康保險」，只要保戶落實醫師指示，進行輔助癌症治療為目的初次癌症基因檢測，提升自身精準醫療者，自該檢測報告日起一年內，接受癌症放射線治療、化學治療及標靶治療這3項任一項治療，保險金給付將增額10%；該產品也是業界給付項目最多的全方位癌症健康險，於85歲屆滿前享有涵蓋癌症初次罹患、門診、住院、手術、療養、治療、照護等15項給付。

癌症已蟬聯37年國人十大死因榜首，根據國民健康署統計，台灣平均每4分鐘58秒就有1人罹癌，且每年新增約11萬名癌症患者，並根據健保署指出，台灣2019年約有75萬7千多名癌友接受治療，相當於每6元健保預算就有1元用在癌友身上，抗癌藥費中，又以標靶藥物占比最高；隨著醫療科技發達，癌症基因檢測成為精準醫療中使用標靶藥物重要的判斷依據，「常康85防癌定期健康保險」即為鼓勵罹癌保戶落實醫師指示提升自身健康而設計。

此外，該商品也提供初次罹癌一次性給付最高60倍日額，可協助大筆醫療費開銷，若為癌症（重度）確診後則可豁免保險費，每年再提供120倍日額之癌症照護保險金，給付最高5年，保障持續治療免煩惱。

(時報資訊)