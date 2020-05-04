封測廠頎邦（6147）董事會決議擬配息4.2元，以4月30日收盤價56.6元計算，現金殖利率達約7.42％。在高殖息率激勵下，雖然台股今（4）日重挫逾200點，頎邦仍逆勢放量勁揚逾4％，最高上漲5.12％至59.5元，登近2個月波段高點，領漲封測族群。

頎邦2019年合併營收創204.19億元新高，年增9.05％。毛利率33.2％、營益率26.49％亦雙創新高。雖因認列處分蘇州頎中收益墊高比較基期，歸屬母公司稅後淨利40.89億元，僅年減9.41％，每股盈餘6.28元，略低於前年6.95元，仍雙創歷史次高。

頎邦2020年首季合併營收53.27億元，季增1.35％、年增達14.04％，改寫同期新高。惟毛利率27.33％、營益率20.92％，降至近7季低點。不過，稅後淨利9.31億元，季增2.27％、年減4.51％，仍創同期次高，每股盈餘（EPS）1.43元，表現符合預期。

投顧法人指出，頎邦受惠下游搶補PC產品，大尺寸顯示驅動IC（LDDI）需求強勁，抵銷小尺寸顯示驅動IC（SDDI）出貨疲弱影響，帶動3月及首季營收優於預期，但PC產品毛利率偏低，拖累整體毛利率及營益率下滑。

展望後市，隨著PC需求高峰已過，投顧法人預期頎邦4月營收將拉回16～17億元間，且公司手機產品約占3成、電視占逾4成，受中國大陸新機遞延、日本東奧延後舉辦，應用端需求疲弱致使市況短期能見度低、變數大，第二季營運掌握度仍偏低。

投顧法人認為，三星、樂金顯示器退出液晶面板市場，對頎邦長期營運增添利多、有助支撐8吋金凸塊（Bumping）稼動率。不過，由於今年智慧型手機出貨量預期將下滑高個位數百分比，對SDDI需求審慎看待，預期頎邦12吋金凸塊稼動率至年底將續低。

投顧法人指出，雖然重新議價有助頎邦毛利率回升，但LDDI後端封測毛利率不佳，在SDDI需求無法立即恢復下，LDDI貢獻比重提升將使頎邦毛利率承壓，將頎邦今、明2年獲利預期分別下修3.5％與6.2％。

不過，投顧法人對頎邦後市看法不一，一家認為高殖息將有利於股價落後補漲、下行風險有限，維持「買進」評等、目標價68元不變。另一家則認為LDDI貢獻提升恐壓抑獲利成長，目標價雖維持60元不變，但將評等自「增加持股」調降至「持有」。

(時報資訊)