中選會副主委陳朝建今日召開「我依法、我驕傲，給高雄市區長、校長的一封信」記者會表示，針對高雄市長韓國瑜罷免案，投票場所借用爭議，區長及校長應依照公務員服務法辦理，若違反須負起法律責任。

罷韓案即將在6月6日舉辦投票，而向學校、宗教寺廟等借用場地作為投票場所，但高雄市教育局、民政局表達以新冠肺炎防疫優先，擔心之後會產生疫情風險，希望選委會尊重借用單位的擔憂與自主。

陳朝建指出，依據公職人員罷免法57條、選罷法11條，區公所、學校辦理地方選舉應出借場地。因此第三屆高雄市長罷免案，出借場地是屬法定義務。

陳朝建回應，高雄市指出校園要以防疫優先，但從今年2月開始，全國各地已過30場以上補選，很多都在公立學校辦理，目前也沒有傳出什麼問題。

陳朝建說，選務的辦理，高雄市選委會的角色是主辦單位，中選會是主管機關。高雄市選委會的會議決議，也是要設立1823個投票所，為此也多次召開會議討論。若減少投票所，將導致投票時大排長龍，群聚人數增加，反而不利疫情。

陳朝建呼籲，高雄市民在6月6日要同意或反對罷免，那不是區長、校長應在意的事，而是要去思考，不依法辦理，會不會有妨害選舉罷免的法律責任，請區長、校長拿出智慧，也請再三深思。

(中時 )