美股在台股五一勞動節休市期間大跌900點，主因美國總統川普擬再掀起中美貿易大戰，而道瓊電子盤今（4）日持續下跌，代表市場恐慌指數的VIX則大漲，而台股連假過後，今日開盤展開補跌，亞洲股市也普遍下跌，而國際油價經過上周大跌再大漲三溫暖走勢，今日再度下跌，市場避險緒情大增。

在市場全面掀起避險情緒下，富邦VIX今日再度強彈，一早開盤最高衝上7.85元，至11點半約在7.6元附近，大漲逾17％，此外，國際油價跌幅雖由8％收斂至4％，但元大S＆P原油反1也大漲6％以上。

另與各國股指連動的反向ETF，今日幾乎全部紅通通，富邦恒生國企反1、元大S＆P 500反1、國泰美國道瓊反1、富邦NASDAQ反1、FH香港反1、富邦印度反1等同步大漲5％以上，富邦上証反1、富邦日本反1、國泰中國A50反1、元大台灣50反1、國泰臺灣加權反1及富邦臺灣加權反1等，漲幅都在2～4％以上。

(工商 )