公民營銀行紓困，金額落差最大。根據金管會、財政部兩大部會截至29日止的最新統計，倘若合計所有部會專案及自辦紓困的總量比較，8大公股行庫及27家民營銀行的紓困金額對比為7:3，而包括經濟部及交通部等五大部會的專案紓困對比落差更大，不論是受理戶數或金額，公股的佔比都超過8成，其中金額佔比達87％，已快接近9成。

金管會統計顯示，截至29日止，全體國銀的受理申請戶數及金額分別為47,903戶及5,107億，核准戶數為35,690戶及3,583億，平均核准率為74.5％與70％。

而在上述的數據裡，公股的戶數及金額佔比都高於民營銀行，其中金額佔比落差更大為7:3。公股的申請戶數及金額分別為26,577戶、3,553億，核准戶數分別為19,264戶及2,544億，公股的申請戶數及金額各佔比55％、69.5％，核准戶數及金額則各佔比54％及71％。

統計也顯示，全體國銀對經濟部、交通部等各個部會受理合計14,130件、200億申請，另核准8254戶、124億，其中，公股銀行受理11,034件、核准6,795件、受理159億、核准108億，受理戶數佔比達82％、金額佔比則高達87％。

而若以部會的紓困專案，以及各國銀自辦紓困專案等兩大類型紓困總量合計，核准的金額前五名，全部都由公股銀行包辦，依序是台銀693億、兆豐357億、一銀326億、合庫258億、台企銀257億，其中，台銀受理的總申請金額，4月29日止，已達825億，近期內就會破千億，也將是第一家受理紓困申請「破千億」的國銀。

而在件數上，玉山銀則為前五名裡唯一的民營銀行，受理件數前五名包括台企銀3,625件、兆豐銀3,097件、玉山銀2,905件、台銀2,568件、合庫2,581件。

目前民營銀行大幅領先公股行庫的，主要在於銀行自辦的個人貸款展延及新貸，公股及民營銀行分別核准4165件及12,905件，核准金額分別為391億及541億，平均核准金額分別為938萬元及419萬元，雖然公股銀行核准件數少於民營銀行，但每件核准金額則是民營銀行的2倍多。

(工商 )