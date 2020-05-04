咖啡長期被認為對身體不好，直到近幾年才「洗刷」冤情，根據長達20年、追蹤50萬人的最新研究，咖啡的提取方式和心臟病患的死亡率息息相關。

瑞典哥德堡大學教授Dag S. Thelle在30年前曾經針對是否喝咖啡、與總膽固醇值及低密度膽固醇的關係做過調查，一般而言，低密度膽固醇較高會造成罹患心血管疾病的機率提高。

此外，Thelle也發現，咖啡中含有能讓膽固醇值提高的物質，但濾泡過的咖啡，能夠除去此種物質，而且選擇喝濾泡式咖啡的人，死亡率比完全不喝咖啡的人低15%，光是比較心血管疾病死亡率來看，喝濾泡式咖啡的人，男性死亡率低12%，女性則低20%，至於飲用量則是4杯內最佳。

此份研究根據1985年到2003年，針對20歲到79歲健康的男女，共50萬8747人做調查，接受調查的人要提供每天喝的咖啡量及種類、是否抽煙，另外學歷、運動量、身高、體重、血壓及膽固醇數字都必須提供。在調查的20年間，共有4萬6241人死亡，其中有1萬2621人死於心血管疾病，更有半數約6202人，是死於心肌梗塞。

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(中時電子報)