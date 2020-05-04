新冠肺炎在全球已造成350萬人感染，但對動物也是有所影響，目前寵物的狗、貓及動物園的老虎，都有傳出被感染、檢驗後發現是陽性的案例。

根據學術性網站Inverse.com的資訊，貓及寵物貂比狗還容易感染新冠肺炎，而豬、雞及鴨等家畜，感染率也較低。

義大利獸醫學會則表示，新冠肺炎的病毒會附著在門把、人的皮膚及毛髮、手機的表面，當然也可能會附著在動物的皮毛上。Inverse.com也提供以下幾點讓飼主注意。

首先，寵物也要有「社交距離」，根據密西根大學獸醫系教授阿涅特（Annette OConnor）表示，寵物感染到的新冠肺炎病毒，要傳染給人類的可能性很低，但病毒有擴散的可能性，既然人與人之間要有社交距離，寵物也一樣，而且避免去寵物公園也能降低被感染的機率。

美國疾病管制與預防中心（CDC）則呼籲，帶寵物出門散步時，人與寵物之間最好距離1.8公尺比較好。

另外，最近的研究發現，新冠肺炎的病毒在塑膠及不銹鋼表面能夠維持2至3日的傳染力，而劍橋大學病毒學者暨獸醫師莎拉（Sarah Caddi）則認為，根據動物毛皮的性質來看，病毒大約可以存活24小時。加拿大卡爾加里大學的獸醫系教授蕾貝卡（Rebbca Archer）表示，若飼主出現新冠肺炎的症狀時，最好和對待家人一樣，和寵物保持距離。

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(中時電子報)