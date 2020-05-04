高雄巿議會今舉行臨時會，高雄巿長韓國瑜親赴議事廳針對新冠肺炎疫情應變做報告。不過，相比韓國瑜本身，時代力量高雄市議員黃捷無法上去質詢又成為這次議會焦點，許多網友直言，到底是有多怕黃捷啊！

高雄巿議會4日舉行臨時會，韓國瑜將到議事廳針對新冠肺炎疫情應變做報告，此次臨時會在報告後，將由各黨團質詢30分鐘，總計為90分鐘，依順序為民進黨團、無黨團結聯盟、國民黨團，預計會議將在中午左右結束。

而民進黨邱俊憲、李喬如多位議員與時代力量議員，均要求副議長陸淑美，開放10-15分鐘的個人質詢，並且比照上次臨時會進行三天會議。但經表決後，民進黨因人數不足，而未通過。

對於高雄市議會和國民黨的這個決定，批踢踢網友大笑，「是有多怕黃捷」、「針對黃捷，全高雄韓導最怕的人物」、「你不讓她發言，她走出議會記者堵上去就全是她的版面喔」、「厲害了我的高雄議會」、「有夠屌，國民黨」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)