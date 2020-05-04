太平頭汴山區136線道可銜接東勢區及南投縣國姓鄉，亦為大型重機車車友們假日相約車聚的景點之一，近期民眾反應長龍路沿線大型重機車噪音過大及車速過快，影響住家安寧及用路人安全，太平警方結合台中市環保局及台中市監理站於日前下午共同執行取締「改裝車輛及噪音檢測」勤務，共計取締10輛違規重機，當場舉發開罰。

太平警分局3日12至16時共同執行取締「改裝車輛及噪音檢測」勤務，在太平區136線道長龍路沿線設置路檢稽查點，共計投入警力20名，警方配合環保、監理站人員針對來往之大型重機車實施噪音檢測及車體檢驗，共計取締10輛違規改裝噪音車輛。

以違反噪音管制法第26條，依法舉發新台幣1800元以上3600元以下罰鍰更要求於期限內至監理站檢驗，展現執法決心。

太平警方表示，大型重機車改裝排氣管所造成的環境噪音令人反感，不僅影響社會安寧秩序，任意改裝車輛排氣管等車體裝置，更易發生危險，呼籲車友行駛至山區道路務必遵守交通規則，進入村里道路更要減速慢行，避免發生車禍；警方也將持續結合環保局、監理站組成聯合稽查小組，擴大取締改裝噪音車輛，以維護用路人安全及社區安寧。

(中時 )